Девушка в зеленом платье пропала без вести в Петрозаводске (ФОТО)

Полиция просит помощи в поиске пропавшей без вести, сообщили в МВД Карелии.

Полиция разыскивает Диану Александровну Ф., 1996 года рождения, которая не выходит на связь с 12 июля. По имеющейся информации, пропавшая приехала в Петрозаводск из Олонца, последний раз её видели в районе Карельского проспекта.

Была одета в зелёное платье, имела поясную сумочку.

Всех, кто располагает информацией, способной помощь поискам, полиция просит незамедлительно сообщать по номеру телефона: 8-953-534-25-72.