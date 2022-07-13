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Сосед пропавшей в Петрозаводске девушки может оказаться подозреваемым в ее убийстве (ВИДЕО)

Новости. Криминал
21:18, 16 Июля 2022
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео

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После исчезновения Дианы Фроловой ее сосед вышел из подъезда с большими сумками, девушку последний раз видели живой на входе в этот подъезд.

Предполагаемый сосед исчезнувшей в Петрозаводске Дианы Фроловой вышел из подъезда с несколькими большими сумками. По имеющейся версии, сумки могут принадлежать пропавшей девушке: такие же сумки есть на фото, опубликованных в соцсетях Фроловой.

Кадры с мужчиной, несущим объемные сумки, опубликованы изданием «Губернiя Daily». Видео записано камерой наблюдения компании «Ситилинк». Ранее сообщалось, что девушка снимала квартиру в доме на Карельском проспекте. Последний раз ее видели заходящей в подъезд этого дома, затем она исчезла.

По опубликованной в СМИ информации, подозреваемый в возможном убийстве Дианы Фроловой задержан. Предположительно, это сосед девушки. Он не дает показания. 

Ранее также сообщалось, что в квартире пропавшей Дианы Фроловой были обнаружены многочисленные следы крови. Сегодня, 16 июля, добровольцы вели поиски девушки, сейчас они приостановлены.

В Петрозаводске идет розыск Дианы Александровны Фроловой, 1996 года рождения, которая не выходит на связь с 12 июля. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки.

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