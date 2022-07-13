Кровь обнаружена в квартире исчезнувшей в Петрозаводске девушки

В СМИ опубликована информация о том, что в квартире пропавшей Дианы Фроловой обнаружены многочисленные кровавые следы.

В квартире исчезнувшей в Петрозаводске Дианы Фроловой обнаружены следы крови. Об этом информирует издание «Губернiя Daily» со ссылкой на родственника девушки.

«Кровь обнаружена на диване, на столешнице, на шторах, на стене, на полу, на плинтусах. Наличники двери заляпаны кровью. Кровь везде», — заявил он.

Об этом родственник пропавшей Дианы Фроловой рассказал во время поисков девушки, которые проходили сегодня. В настоящее время поиски приостановлены.

Портал «Karelia News» сообщал со ссылкой на свои источники, что в настоящее время подозреваемый в возможном убийстве девушки задержан. Предположительно, это сосед девушки.

По данным издания, Диана Фролова снимала квартиру в доме на Карельском проспекте. Последний раз ее видели заходящей в подъезд этого дома, после чего она пропала. Затем подозреваемый мужчина через какое-то время после исчезновения девушки выходил из дома с несколькими большими сумками. Задержанный не дает показаний.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске идет розыск Дианы Александровны Фроловой, 1996 года рождения, которая не выходит на связь с 12 июля. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки. К поиску девушки также подключились горожане.