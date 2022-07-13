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Горожане организовали поиски исчезнувшей в Петрозаводске девушки

Новости. Происшествия
09:00, 16 Июля 2022
фото: МВД Карелии

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Группа горожан просит поддержки в поисках пропавшей Дианы Ф., по факту исчезновения которой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Участники поисков соберутся сегодня, 16 июля, в 12:00 на Кургане и просят всех, кто готов оказать помощь, присоединиться к ним. В соцсети организована группа, посвященная поиску пропавшей Дианы Ф, 1996 года рождения.

«Сегодня в 12:00 встречаемся у Дежурной части на Кургане. Приходите все, кто физически и морально готов помочь. Территория очень большая: чем больше людей будет, тем лучше. С собой взять воду, перчатки; предметы, которые помогут прощупать водоём и раздвинуть траву, если у кого-то есть», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивает Диану Александровну Ф., 1996 года рождения, которая не выходит на связь с 12 июля. По имеющейся информации, пропавшая приехала в Петрозаводск из Олонца, последний раз её видели в районе Карельского проспекта. Была одета в зелёное платье, носила поясную сумочку.

Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки.

«У следствия есть основания полагать, что девушка могла  стать жертвой преступления. В настоящее время следователями устанавливаются лица, причастные к возможному совершению преступления, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия», — говорится в заявлении Следкома.

Последний раз девушку видели на проспекте Карельский в Петрозаводске. Следователи просят тех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в следственный отдел по городу Петрозаводск (ул. Куйбышева, д. 7) либо позвонить телефонам: 59-25-72, 59-46-73, 8-921-01-29-744.

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