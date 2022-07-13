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Следком Карелии рассказал подробности дела об убийстве молодой девушки, пропавшей в Петрозаводске

Новости. Криминал
11:42, 18 Июля 2022
фото: © Следком

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На сайте ведомства появилась официальная информация по делу об убийстве 26-летней девушки, пропавшей 12 июля в Петрозаводске.

По факту безвестного исчезновения молодой девушки 1996 года рождения 15 июля Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в ведомстве.

Следователи отметили, что в ходе осмотра места жительства девушки были обнаружены следы, свидетельствующие о возможном совершении преступления, поэтому незамедлительно были организованы мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего.

«В кратчайшие сроки по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый 50-летний мужчина, в отношении которого 16 июля судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Благодаря грамотно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям, проведенными совместно с сотрудниками полиции, преступление раскрыто „по горячим следам“. 17 июля в лесном массиве Прионежского района обнаружено тело потерпевшей с признаками насильственной смерти», — написано на сайте Следкома.

В настоящее время следователями проводятся следственные и процессуальные действия, назначен комплекс необходимых экспертиз, выясняются мотивы преступления и полные обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, Диана Ф. 1996 года рождения пропала 12 июля в Петрозаводске.  Правоохранителями был организован поиск пропавшей. Следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения девушки. 

По словам родственника Дианы, принимавшего участие в поиске, на съемной квартире пропавшей на Карельском проспекте были обнаружены многочисленные следы крови.

Подозреваемый в убийстве девушки задержан. Предположительно, это сосед девушки, который попал в объектив камеры наблюдения, когда выходил из подъезда с большими сумками, ранее замеченными в квартире Дианы.

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