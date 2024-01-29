«Просто каток», — опасную улицу показали жители Петрозаводска

Жители карельской столицы показали опасную улицу на Зареке в Петрозаводске.

Жители Зареки сфотографировали опасный проход вдоль одного из домов в карельской столице и разместили фото в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Низ А. Невского (нечётная сторона) просто каток», — написали авторы поста.

В сети также обратились к властям города: «Администрация — посыпьте песком».

Ранее жители Петрозаводска продемонстрировали коммунальщикам замерзший водопад вместо лестницы.