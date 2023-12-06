Пудожские полицейские спасли от мороза автоледи из Петрозаводска

Петрозаводчанка поблагодарила в соцсети дорожных полицейских и спасателей, которые помогли ей в трудной ситуации на трассе.

Анонимная пользовательница сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» выразила благодарности пудожским автоинспекторам и сотрудникам службы «112».



«В ночь на 6 декабря, возвращаясь из командировки в Петрозаводск, у меня сломался автомобиль. Сотрудница службы „112“ организовала вызов эвакуатора, на место поломки прибыли сотрудники пудожского ГИБДД, которые не дали замерзнуть в эту ночь, зарядили севший телефон и ожидали эвакуатора с нами более двух часов. Новогоднее чудо! Спасибо, что не оставили в беде!» — написала женщина.



Напомним, ранее мы публиковали мнение синоптиков о том, почему в Карелию пришли сильные морозы.