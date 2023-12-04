Синоптики объяснили, почему в Карелию пришли морозы

Мощный антициклон в настоящее время развивается над Архангельской областью.

Мощный антициклон в настоящее время развивается над Архангельской областью, сообщили в паблике Погода Петрозаводска и Карелии.



Как рассказали в источнике, именно из-за него в наш регион в данный момент пришли морозы. Однако республика попала на западную периферию — самую теплую в антициклоне: Карелии «перепали» морозы от -15 до -25 градусов.

В то же время в Коми и на Урале, которые попали на восточную периферию (самую холодную), морозы крепчают и могут достигнуть отметки от -35 до -40 градусов, отметили в сообществе.