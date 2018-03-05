Пугачева за полчаса заработала 8 миллионов

Дело было на частной свадьбе.

Примадонну пригласили на частную свадьбу, на которой также были замечены актер Александр Ревва и кутюрье Игорь Гуляев, сообщает teleprogramma.pro.

Начало весны оказалось для Аллы Пугачевой очень насыщенным. Второго марта Примадонна посетила концерт, посвященный 80-летию модельера Вячеслава Зайцева, а через день вместе с друзьями отметила Праздник желтых цветов, который придумала 53 года назад.

А третьего марта Примадонна стала приглашенной звездой на частной свадьбе в одном из престижных столичных ресторанов "Сафиса" - именно тут предпочитают отмечать свадьбы олигархи.

Певица спела несколько своих хитов, список которых предоставил сам заказчик. В шорт-лист вошли такие песни, как "Любовь, похожая на сон", "Тысяча лет", "Хочется, хочется" и "Это любовь». "Каприз" обошелся заказчику в немалую сумму - по информации промоутеров, выступление Примадонны на такого рода мероприятиях может доходить до 300 тысяч евро. Таким образом, Пугачева за полчаса сумела сорвать неплохой куш - примерно восемь миллионов рублей.