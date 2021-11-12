Пустующие аварийные дома в Карелии снесут раньше, чем собственники квартир получат новое жилье

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился сносить аварийные дома, где никто не живет, не дожидаясь выделения нового жилья собственникам квартир.

Такое поручении Минстрою он дал на сегодняшнем заседании правительства.

«Надо подходить к сносу тех домов, которые еще юридически не расселены и, может быть, даже не попадают в текущую программу, а будут расселяться через 2-3-4 года, но эти дома представляют собой руинированные остатки. Там никто не живет. И очевидно, что такие руинированные остатки, которые зачастую расположены в центре жилых кварталов, представляют определенную угрозу для безопасности проживающих рядом граждан… Я уже не говорю про детей, которые выбирают эти дома местом для своих игр», — сказал Парфенчиков.

По его словам, за собственниками квартир в таких домах останется право на получение нового жилья в рамках программы расселения.

«Мы никоим образом не лишаем человека юридического права на получение жилья взамен фактически утраченного… Я думаю, здесь проблем юридических нет», — заверил глава республики.