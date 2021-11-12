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Пустующие аварийные дома в Карелии снесут раньше, чем собственники квартир получат новое жилье

Новости. Общество
11:42, 22 Декабря 2021
фото: © Сергей Юдин / «Столица на Онего»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился сносить аварийные дома, где никто не живет, не дожидаясь выделения нового жилья собственникам квартир.

Такое поручении Минстрою он дал на сегодняшнем заседании правительства.

«Надо подходить к сносу тех домов, которые еще юридически не расселены и, может быть, даже не попадают в текущую программу, а будут расселяться через 2-3-4 года, но эти дома представляют собой руинированные остатки. Там никто не живет. И очевидно, что такие руинированные остатки, которые зачастую расположены в центре жилых кварталов, представляют определенную угрозу для безопасности проживающих рядом граждан… Я уже не говорю про детей, которые выбирают эти дома местом для своих игр», — сказал Парфенчиков.

По его словам, за собственниками квартир в таких домах останется право на получение нового жилья в рамках программы расселения.

«Мы никоим образом не лишаем человека юридического права на получение жилья взамен фактически утраченного… Я думаю, здесь проблем юридических нет», — заверил глава республики.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-12-22 13:12:33
А если собственник против? Возложите на него обязанности ограждать территорию.
Offff
2021-12-22 12:44:35
Очередное кидалово ..
nae
2021-12-22 12:39:59
А потом по принципу "что положено, на то положено".
кир
2021-12-22 11:51:17
Давно пора.
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