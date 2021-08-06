Путин обратил внимание главы Карелии на ситуацию с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин поручил главе Карелии повнимательнее присмотреться к ситуации с пожарами.

Как сообщили РИА Новости, Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на необходимость повнимательнее присмотреться к ситуации с лесными пожарами, отметив, что «там дымит еще».

«Да, но там, люди оттуда тоже сигнализируют… Там повнимательнее к этому присмотритесь, потому что там дымит еще. Дымит», — сказал Путин на совещании о ситуации с пожарами и паводками в РФ.

Напомним, глава Карелии отчитался президенту о том, что все лесные пожары на территории республики ликвидированы.

Региональное министерство природы 3 августа сообщило о ликвидации лесных пожаров на территории Карелии, их общая площадь с начала пожароопасного сезона составила более 20 тысяч гектаров.