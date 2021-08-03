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Глава Карелии рассказал президенту о ликвидации пожаров в республике

Новости. Общество
20:52, 06 Августа 2021
фото: Скриншот видео

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На совещании, которое президент России Владимир Путин провел сегодня, глава Карелии Артур Парфенчиков доложил о ситуации с лесными пожарами в регионе.

Сегодня, 6 августа, президент России провел совещание о ситуации с паводками и пожарами в регионах. В числе других губернаторов глава государства заслушал доклад главы Карелии Артура Парфенчикова о сегодняшней лесопожарной обстановке в регионе. Руководитель республики, в настоящее время лесных пожаров в Карелии нет, новых возгораний не зарегистрировано, сообщили в правительстве региона.

Артур Парфенчиков поблагодарил федеральные органы власти, участвовавшие в ликвидации чрезвычайной ситуации в Карелии, а также специалистов других регионов, оказавших помощь в тушении пожаров.

«Огромное спасибо Министерству обороны РФ, МЧС России, соседним регионам, которые помогли нам справиться с проблемой. Более того, мы нашли возможность отправить отряд наших спасателей, десантников для помощи Якутии» - отметил Глава.

Отправка карельских огнеборцев планируется в ближайшие выходные.

Руководитель региона также поддержал предложения, озвученные на совещании и направленные на совершенствование системы тушения лесных пожаров. О необходимости ее изменения глава Карелии заявлял ранее, на предыдущем совещании с участием президента России.

«Уверены, что меры, которые предложены, будут способствовать решению обсуждаемых сегодня проблем», -  заявил Артур Парфенчиков.

В частности, на совещании глава МЧС России Евгений Зиничев предложил вернуть с регионального на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по охране, защите и воспроизводству лесов. Также высказано предложение о необходимости доведения до норматива штатной  численности работников лесной охраны.

Глава Минприроды России Александр Козлов высказался об увеличении выделяемых регионам затрат на борьбу с пожарами более чем вдвое - с 6 до 14 млрд рублей. Кроме того, было предложено направлять средства резервного фонда правительства РФ на компенсации субъектам ущерба от борьбы с лесными пожарами. 

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