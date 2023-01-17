Путин: «Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях»

Глава России при этом заявил, что страна не выходит из договора о СНВ.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в СНВ-3.
«Не выходит из договора, нет, а именно приостанавливает свое участие», — подчеркнул Путин.
По словам президента, Россия не будет первой испытывать ядерное оружие, но может это сделать, если подобные испытания проведут США.
Ранее в той же речи Владимир Путин заявил о необходимости выдвигать на руководящие должности тех военнослужащих, которые проявили себя в специальной военной операции.
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