Путин: «показавшие себя грамотными командирами» должны быть востребованы на всех уровнях власти

Глава государства считает, что отличившиеся в специальной военной операции должны быть «востребованы на «гражданке».

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выдвигать на руководящие должности тех военнослужащих, которые проявили себя в специальной военной операции. Выступая 21 февраля с посланием Федеральному собранию, глава государства предложил направлять в военные вузы и академии офицеров и сержантов, которые «показали себя грамотными командирами».

Однако, по словам Путина, они должны быть востребованы на «гражданке», на уровнях власти всех уровней». Тем самым, как считает российский президент, будет оценен их вклад в защиту Отечества.