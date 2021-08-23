Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария на сетях произошла по вине рабочих на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской.

В понедельник, 23 августа, в 10.45 спецтехника работала на газоне на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской, где идет строительство дороги, которая продлит улицу Куйбышева. Двое рабочих наблюдали за процессом бурения, пока не были повреждены сети. Увидев испарения из пробуренного отверстия в земле, они бросились бежать в сторону Ленинградской. Экскаваторщик также поспешил отъехать от места бурения.

«Набережная Варкауса – улица Ленинградская. Движение было перекрыто. Глядя по камерам, дорожные рабочие просверлили, предположительно, газопровод», - пишут в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», где разместили видео инцидента, попавшего в объектив камеры компании «Сампо.ру».

«Это видео нужно в прокуратуру города. Могли погибнуть люди из-за этих...», - комментируют видео подписчики паблика.

Ранее власти Карелии сообщали, что строительство на улице Куйбышева будет идти в три смены с целью досрочно закончить проект. Работы выполняет компания «Технострой».

Глава республики Артур Парфенчиков заявлял, что улица Куйбышева, которую сейчас реконструируют, является стратегически значимой для города магистралью. Она позволит перенести движение автомобилей скорой помощи и подвоз пациентов в БСМП на сторону озера, что важно с учетом строительства нового хирургического корпуса у БСМП. Кроме того, предполагается, что после завершения работ будет разгружен центр города, в том числе с точки зрения построения маршрутов общественного транспорта.