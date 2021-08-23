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Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:25, 24 Августа 2021
фото: Кадр из видео

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Авария на сетях произошла по вине рабочих на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской.

В понедельник, 23 августа, в 10.45 спецтехника работала на газоне на пересечении набережной Варкауса и улицы Ленинградской, где идет строительство дороги, которая продлит улицу Куйбышева. Двое рабочих наблюдали за процессом бурения, пока не были повреждены сети. Увидев испарения из пробуренного отверстия в земле, они бросились бежать в сторону Ленинградской. Экскаваторщик также поспешил отъехать от места бурения.

«Набережная Варкауса – улица Ленинградская. Движение было перекрыто. Глядя по камерам, дорожные рабочие просверлили, предположительно, газопровод», - пишут в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии», где разместили видео инцидента, попавшего в объектив камеры компании «Сампо.ру».

«Это видео нужно в прокуратуру города. Могли погибнуть люди из-за этих...», - комментируют видео подписчики паблика.

Ранее власти Карелии сообщали, что строительство на улице Куйбышева будет идти в три смены с целью досрочно закончить проект. Работы выполняет компания «Технострой».

Глава республики Артур Парфенчиков заявлял, что улица Куйбышева, которую сейчас реконструируют, является стратегически значимой для города магистралью. Она позволит перенести движение автомобилей скорой помощи и подвоз пациентов в БСМП на сторону озера, что важно с учетом строительства нового хирургического корпуса у БСМП. Кроме того, предполагается, что после завершения работ будет разгружен центр города, в том числе с точки зрения построения маршрутов общественного транспорта.

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Комментарии

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mts
2021-08-24 11:33:32
1 сентября будет коллапс. С учётом не во время ремонтируемого Октябрьского проспекта. Кто в мэрии планировал работы? Его надо в шею гнать. Кольцо на Ленинградской стоило в первую очередь ввести в эксплуатацию. Потом всё остальное. Ужас, как надо не любить жителей города, чтобы устраивать подобное.
Leopol'd
2021-08-24 10:57:00
Если газопровод, то правильно и разбежались.
Артурчик
2021-08-24 10:41:27
Не взорвали всё вокруг , да и ладно , отнеситесь с пониманием . не мешайте людят строить и бабло осваивать .
aili
2021-08-24 10:30:20
При выполнении данных работ делают согласование и приглашают представителей всех возможных коммуникаций !Скорее строители в диверсантов играют!
лесоруб
2021-08-24 10:25:53
в мерии оральный режим включен, а вовсе не авральный.
btw
2021-08-24 10:01:28
Они же уже месяц там возятся или больше, а успели только разрушить старый перекрёсток и всё! Как так?
Кеша
2021-08-24 10:07:46
btw, диверсанты - вредители думаете ?
Самуил
2021-08-24 09:11:08
Прям как баклан в "Холодное лето 1953-го": "Когти рвать! Когти рвать!"
David.
2021-08-24 09:05:26
А всё потому, что в мериии нет карт городских сетей! :)
Виктор
2021-08-24 09:52:13
David., я Вам больше скажу, даже если карты сетей есть, то они недостоверны. Это еще с советских времен так. Как обычно, все делалось в авральном режиме к какой-нибудь дате. Главное было отрапортовать. Как и сейчас в общем-то. Сети сделали, потом вспомнили, что их а схему нанести надо. Делали, видимо, по-памяти. Память обычно подводила. Через годы при проведении строительных или ремонтных работ по этим схемам крайне редко находили трубопроводы, кабеля и прочее.
David.
2021-08-24 10:21:09
Виктор, Про то и пишу-карт нет. А ещё все мало-мальские специалисты из мерии давно разбежались. :)
Никита
2021-08-24 09:12:31
David., мозгов там нет .
Никита
2021-08-24 08:48:41
Ужас и это практически на глазах у губернатора . или я ошибаюсь .
David.
2021-08-24 08:17:46
Ха ха ха, город орков! :) Но виноваты не эти гидроцефалы, а те что в домике под контролем " рыбнадзора". Все карты сетей города похерены, их нет в принципе, все кусками . Про новые районы и говорить не о чем!
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