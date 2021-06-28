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Дорожные работы на улице Куйбышева в Петрозаводске будут вестись в три смены

Новости. Общество
19:38, 28 Июня 2021
фото: правительство Карелии

Власти Карелии надеются на понимание, так как круглосуточное ведение дорожных работ на улице Куйбышева позволит досрочно завершить строительство объекта и повысить шанс республики на получение федеральных средств на ремонт дорог.

«У Карелии есть шанс получить дополнительные федеральные средства на ремонт дорог. Что позволило бы уже в этом сезоне завершить часть работ, запланированных на 2022 год. Но для этого нам необходимо максимально выполнить объемы по этому году. Многие подрядчики, в том числе и в Петрозаводске, взяли на себя обязательства выполнить ремонты раньше срока», - написал на своей странице глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, ускорить работы и перейти на трехсменный график готова и компания «Технострой», которая ведет важный объект – продление ул. Куйбышева. Сейчас рабочие перепрокладывают коммуникации: водопровод, канализацию, газопровод, а также возводят новый мост через Неглинку. Затем приступят непосредственно к строительству самой дороги.

Артур Парфенчиков напомнил, что это стратегически значимая для города магистраль. Она позволит перенести движение автомобилей скорой помощи и подвоз пациентов в БСМП на сторону озера. Что очень важно с учетом строительства нового хирургического корпуса у БСМП. Кроме того, это разгрузит центр города, в том числе с точки зрения построения маршрутов общественного транспорта.

«По графику работы должны быть завершены в декабре, но, на мой взгляд, мы должны максимально использовать благоприятный для дорожного строительства период. В связи с этим обращаюсь ко всем горожанам с просьбой. Нам очень важны ваши поддержка и понимание. Разумеется, работы с участием шумной тяжелой техники подрядчики будут стараться вести в дневное время. Уверен, мы все вместе с вами заинтересованы в том, чтобы как можно больше наших дорог были приведены в порядок», - обратился Артур Парфенчиков к горожанам.

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Комментарии

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