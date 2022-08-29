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Рабочие обнаружили человеческие останки на участке в Карелии (ФОТО 18+)

Новости. Происшествия
09:52, 18 Сентября 2022
фото: Отражение. Карелия / ВК

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В соцсети сообщают о массовом захоронении, которое было обнаружено на территории земельного участка жительницы Медвежьегорска.

В Медвежьегорске на улице Повенецкой во время земельных работ были обнаружены кости. Об этом информирует паблик «Отражение. Карелия».

Сообщается, что останки были случайно найдены на участке, расположенном вблизи федеральной трассы. На указанной территории располагается дом 1954 года постройки, где долгое время не производился ремонт. Рабочие решили выкопать яму для туалета — в итоге экскаватор поднял кости.

«Кости посыпались из ковша и работы пришлось остановить, мы вызвали полицию, приехал представитель Следкома, территорию оцепили. Конечно, это был шок. Стало ясно, что дом стоит на костях. В первый же день достали три скелета. На второй — семь. На третий и четвертый — по десять. И все это на пятачке 4 на 4 метра. Дом стоит на песчаной почве, так первые останки подняли примерно с 70-сантиметровой глубины, там у нас всегда был картофельный огород. Потом открылся как бы второй ярус и третий. Последние кости лежали на глубине 1,5-2 метра», — заявила жительница Медвежьегорска.

«У троих захороненных на нынешней улице Повенецкой имеются пулевые отверстия в черепе, у одного проломлена голова, среди неизвестных один череп женский (так сказали поисковики), еще были найдены два лошадиных скелета и все на одном пятаке. Далее раскопки вести не стали», — утверждают авторы сообщения.

Хозяйка жилья рассказала, что кости людей прежде уже обнаруживали ее соседи. Она предполагает, что останки могут принадлежать жертвам террора, поскольку Медвежьегорский район был центром ГУЛАГА.

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