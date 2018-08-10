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Новости. Происшествия
13:58, 10 Августа 2018

Выяснилось, кто в Шуе разбросал останки коров

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Минсельхоз Карелии прокомментировал факты обнаружения в поселке Шуя останков крупного рогатого скота.

Как ранее сообщалось, общественники нашли в поселке Шуя Прионежского района свалку с останками коров и телят.

Причина смерти животных пока не установлена. А единственная дорога, которая отходит от свалки, ведет к фермам совхоза имени Зайцева.

"При осмотре земельного участка, принадлежащего ООО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева», в присутствии представителя общества Виктора Черкесова установлено отсутствие биологических отходов на данном участке", - говорится в сообщении.

По информации генерального директора Григория Мануйлова, территория была очищена 7 августа 2018 года. Установлены должностные лица, виновные в факте вывоза биологических отходов, полученных после убоя крупного рогатого скота, и привлечены администрацией общества к дисциплинарной ответственности.

Место, где находились биологические отходы, подвергнуто дезинфекции ветеринарными специалистами агрокомплекса.

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