Работы фотографа из Карелии признаны одними из лучших в мире

В 2018 году на международном фотоконкурсе природоохранных территорий Илья Тимин вышел в финал.

На международный фотоконкурс поступило около 9 тысяч фотографий, которые были загруженные из 32 разных стран мира 7659 участниками. Также в данный фотоконкурс вошли работы карельского фотографа, которые попали в финалы национальных.

"Мне повезло пройти в финал и даже стать победителем фотоконкурса "Вики любит Землю – Россия". После этого мне сообщили, что мои фотографии буду рассматриваться и на международном уровне. В декабре жюри конкурса и оргкомитет Википедии подвели итоги. В результате в десятку лучших фотографий прошли два мои снимка. Один занял второе место, а другой – девятое", – написал у себя на странице Илья Тимин.

Фотография-победитель конкурса "Вики любит Землю 2018" - "Убежище Эйры".

На фотографии – остров Белл Архипелага Земля Франца-Иосифа и домик Бенджамина Ли Смита, который был построен в 1881 году во время его полярной экспедиции. Этот домик – единственная сохранившая постройка со времен первооткрывателей самого северного Архипелага планеты на территории национального парка "Русская Арктика".