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Райцентр Карелии вошел в топ-10 популярных направлений для поездок в выходные в 2021 году

Новости. Общество
09:55, 23 Декабря 2021
фото: © Паблик ВК «Лахденпохья - навсегда!»

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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда чаще всего ездили россияне на пару дней в 2021 году.

Пудож стал одним из самых популярных городов для отдыха в выходные. Карельский город занял пятое место в рейтинге Tvil.ru, уступив селам Шепси в Краснодарском крае, Соколиное в Крыму, поселку Эльбрус в Кабардино-Балкарии и Приозерску. В топ-10 вошли также Чемал, Одинцово в Московской области, Иркутск, Тамбов и Минск в Беларуси.

По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жильё на выходные от 1,8 до 16 тысячи рублей в сутки на семью из трех человек.

В среднем за ночь туристы платили в этих населенных пунктах от 2328 рублей до 16181 рубля. Самый дорогой отдых был в Пудоже, самый дешевый — в Шепси.

Ранее деревня Сямозеро в Карелии попала в топ-10 самых популярных деревень для отдыха.

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