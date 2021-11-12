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Деревня Сямозеро в Карелии попала в топ-10 самых популярных деревень для отдыха

Новости. Общество
10:48, 09 Декабря 2021
фото: © syamozero.ru

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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие деревни, сёла и посёлки были популярны у россиян для отдыха по итогам 2021 года.

По данным сервиса, деревня Сямозеро, располагающаяся на берегу одноименного озера, заняла седьмую строчку в списке десяти самых популярных деревень для отдыха в 2021 году. В топ вошли также Морское (Крым), Должанская (Краснодарский край), Цандрыпш (Абхазия), Чемал (Алтай), Зеленая Поляна (Башкирия), Дивеево (Нижегородская область), Велегож (Тульская область), Пено (Тверская область), Некрасовское (Ярославская область)

По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жильё для отдыха в деревнях в 2021 году от 2 до 8 ночей и тратили на проживание от 734 рубля до 4 тысячи рублей в сутки за одного человека. Самый дорогой отдых для туристов был в деревне Некрасовское, самый дешевый -  в Цандрыпш. В деревне Сямозеро одна ночь обходилась в среднем в 1797 рублей.

Ранее город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год.

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