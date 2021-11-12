Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год

Самый большой ажиотаж на новогодний отдых — в Великом Устюге, Москве и Лахденпохье, сообщил сайт бронирования жилья.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких городах ажиотаж на новогодний отдых в России привёл к небывалому увеличению бронирований квартир, отелей и домов.

Аналитики Tvil.ru отмечают, что, по сравнению с 2020 годом, спрос на бронирование жилья для отдыха в период новогодних праздников увеличился на 36%. Более половины россиян бронируют отели, ещё 37% — квартиры, 11% — коттеджи и дома.

Самый большой ажиотаж на новогодний отдых — в Великом Устюге: спрос увеличился на 800% относительно 2020 года.

На втором месте в рейтинге ажиотажных новогодних городов — Москва. Столица России интересует туристов для празднования Нового года 2022 на 525% больше, чем в прошлом году.

Спрос на отдых в Карелии для отдыха на новогодние каникулы в 2022 году увеличился на 500% относительно 2020 года. Россияне массово едут в январе в Лахденпохью, Олонец и Сортавалу.

В Красную Поляну, которая в прошлом году пользовалась наибольшим спросом на новогодние праздники, едут на 70% меньше туристов, чем в 2020-м.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют отдых в этих направлениях с 3 до 7 ночей и тратят на проживание от 2 до 8 тысяч рублей в сутки.

Список составлен на основании данных бронирований туристами жилья для отдыха с 25 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Десять «ажиотажных» направлений для отдыха на Новый год:

1. Великий Устюг — 7889 руб. / 3 ночи *

2. Москва — 4397 руб. / 4 ночи

3. Лахденпохья — 8000 руб. / 3 ночи

4. Алушта — 3151 руб. / 7 ночей

5. Пятигорск — 2896 руб. / 6 ночей

6. Калининград — 2963 руб. / 5 ночей

7. Геленджик — 2023 руб. / 5 ночей

8. Олонец — 6000 руб. / 3 ночи

9. Осташков — 7186 руб. / 4 ночи

10. Нижний Новгород — 4028 руб. / 2 ночи