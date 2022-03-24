Растет неофициальный список домов, откуда падают кирпичи на головы прохожих в Петрозаводске (ФОТО)

Очередное обрушение лепнины и кирпичей с фасада жилого дома произошло в Петрозаводске.
Об этом сообщает группа «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.
На этот раз инцидент произошел по адресу ул. Энгельса, 13.
«Осыпается лепнина и кирпичи с внутреннего фасада дома! Дом в ужасном состоянии. Зимой там с крыши висят огромные наледи, их даже сосульками сложно назвать. А в теплое время в этих же местах разрушаются стены и чердак», — говорится в подписи под фотографиями.
Ранее аналогичные случаи были зафиксированы на проспекте Ленина, 18 и еще в нескольких точках города.
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