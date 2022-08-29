Разбитую дорогу до лицея №40 в Петрозаводске отремонтируют в октябре

Аварийный участок от улицы Мелентьевой до лицея №40 приведут в порядок до конца октября, заверили в Петросовете.

Разбитую дорогу на улице Белорусской улицы отремонтируют в этом году. Такое решение было принято на выездном совещании с участием начальника Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Ирины Козыриной. Об этом сообщили в Петросовете.

«Комплексный ремонт асфальта на Белорусской улице не проводился несколько десятков лет. В результате дорожное покрытие пришло в негодность, движение автомобилей по нему затруднено. Вместе с тем, проезжая часть является одним из основных подъездных путей к лицею № 40. К заместителю Председателя Петросовета, депутату по округу № 2 Александру Ханцевичу с данной проблемой обратились местные жители, педагоги и родители учеников образовательного учреждения», — говорится в сообщении горсовета.

По инициативе депутата на объекте состоялось выездное совещание с участием начальника Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Петрозаводска Ирины Козыриной, на котором обсуждались возможные варианты ремонта улицы.

«Вопрос имеет важное социальное значение. Поэтому с учетом многочисленных обращений граждан ко мне и в адрес администрации города принято решение отремонтировать Белорусскую улицу уже в этом году. В рамках муниципального контракта подрядная организация выполнит ремонт всего участка общей протяженностью порядка 200 метров до конца октября», — сообщил вице-спикер Петросовета Александр Ханцевич.

Ранее сообщалось, пострадавшие от наводнения дороги в Прионежье отремонтируют за 12,5 млн рублей.