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Пострадавшие от наводнения дороги в Прионежье отремонтируют за 12,5 млн рублей, заверили власти Карелии

Новости. Общество
13:29, 16 Сентября 2022
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Более 12,5 млн рублей направят на ремонт пострадавших от паводка автодорог в Прионежском районе, сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности и жизнедеятельности.

В Прионежском районе продолжают устранять последствия паводка, в результате которого несколько участков дорог оказались затоплены. На их ремонт по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова из резервного фонда правительства республики выделено более 12,5 млн рублей. Решение о направлении средств было принято на заседании комитете по чрезвычайным ситуациям в Карелии, состоявшемся 8 сентября.

Так, 7,6 млн рублей пойдут на восстановление проезда в районе первого километра автодороги «Петрозаводска – Орзега». Около 4,9 млн направят на ремонт аварийного участка, расположенного под железнодорожным мостом вблизи ст. Орзега.

В Госкомитете напомнили, что с 1 сентября на территории Прионежского района был введен режим ЧС в границах Деревянкского и Нововилговского сельских поселений.

Причиной паводка стала непогода: в течение двух дней выпала полуторамесячная норма осадков. Узкие, неглубокие реки Орзега и Деревянка не справились с большим количеством воды.

В течение всего периода, пока сохранялся риск подтоплений, подразделения Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и ГУ МЧС России по РК вели мониторинг паводковой обстановки. При необходимости дачников эвакуировали из зоны подтопления. В ликвидации последствий стихии были задействованы все профильные ведомства и службы.

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