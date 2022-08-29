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МЧС Карелии: последствия подтопления дороги возле ж/д станции Орзега устранены

Новости. Общество
15:53, 01 Сентября 2022
фото: «ДТП Петрозаводска Карелии» Вконтакте

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Проезд к станции осуществляется по двум дорогам из города Петрозаводска без проезда по аварийному участку.

В Прионежском районе из-за проливных дождей произошел подъем уровня воды в реке Орзега, в результате чего произошло подтопление участка грунтовой дороги, ведущей к ст. Орзега. По словам начальника Главного управления МЧС России по Республике Карелия, генерал-майора внутренней службы Владимира Бирючкова, но сотрудники МЧС постоянно контролируют ситуацию.

«Проведено выездное заседание КЧС и ОПБ Прионежского района, на котором принято решение о введении режима «Повышенной готовности» на территории Деревянкского сельского поселения», ― рассказал Владимир Бирючков.

При проезде подтопленного участка произошла аварийная остановка для легкового автомобиля. Сотрудники МЧС России по Республике Карелия оказали своевременную помощь, автомобиль был эвакуирован из воды на дорогу. Сейчас угрозы подтопления жилых и дачных домов и разрушения моста не обнаружены. нарушений условий жизнедеятельности и транспортной доступности для населения, проживающего на ст. Орзега нет.

– Администрацией района прорабатывается план восстановительных работ. Жителям не рекомендуется использовать данный проезд и использовать другие пути выезда. Подробности можно узнать в администрации или в Единой дежурно-диспетчерской службе Прионежского района. Телефоны – (8142) 57-84-42 89004630073, – сообщили в Министерстве транспорта и связи Республики Карелия

В целях безопасности движения и предотвращения происшествий подтопленный участок перекрыт и выставлен экипаж ГИБДД. Проезд к ст. Орзега осуществляется по двум дорогам из г. Петрозаводска без проезда по аварийному участку. Глава Администрации Прионежского района Григорий Шемет рассказал призывает жителей не использовать этот участок дороги для передвижения.

«В настоящий момент убедительно прошу воздержаться от поездок по автодороге в районе станции Орзега под железнодорожным мостом. Пока уровень воды в реке не снизится, дорога будет закрыта дорожными службами», ― сказал Григорий Шемет.

По информации МЧС России по Республике Карелии сегодня в Петрозаводске выпало 37 млн осадков. При возникновении внештатных и чрезвычайных ситуаций звоните по номерам: 112 и 57-84-42 ЕДДС по Прионежскому району.

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