Региональный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина открылся в Петрозаводске

Штаб расположен в центре Петрозаводска, на улице Энгельса.

Сопредседателями штаба стали доверенные лица В.В. Путина из Карелии. Это ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин, Вице-президент Всероссийской общественной организации «Союз биатлонистов России», двукратная Олимпийская чемпионка Анна Богалий и директор ФГБУ культуры «Государственный историко-архитектурный и этнографический музей – заповедник «Кижи» Елена Богданова.

Владимир Путин – первый кандидат на выборах президента-2024, который открыл свой избирательный штаб в Карелии. Также, напомним, Владимир Путин первым подал документы об участии в выборах в Центральную избирательную комиссию.

В состав штаба вошли: депутат Законодательного Собрания Республики Карелия Марина Гуменникова, глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова, председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис, директор петрозаводской школы № 8 им. Н. Г. Варламова Екатерина Реутова, председатель общественной палаты республики Карелия Любовь Кулакова, врач, доктор медицинских наук, профессор ПетрГУ Наталья Везикова. На открытии штаба присутствовали члены инициативной группы избирателей в поддержку выдвижения кандидатуры В.В. Путина: генеральный директор АУ РК «Издательство «Периодика» Наталья Синицкая и член общественной палаты Карелии Валерий Таборов.

Первый день работы стал торжественным и напряженным. На церемонии члены штаба рассказали почему они приняли решение поддержать действующего главу государства.

На церемонии открытия Анатолий Воронин рассказал журналистам, что штаб объединяет людей, готовых помогать Президенту реальными делами. Штаб объединил деятельных и неравнодушных граждан, которые переживают за судьбу страны».

Председатель Петрозаводского городского совета Надежда Дрейзис рассказала, чем планирует заниматься штаб в период избирательной кампании: «члены штаба будут встречаться с избирателями, обсуждать с ними вопросы развития страны».

Первым этапом работы избирательного штаба станет организация сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина. Пункты для сбора подписей откроются по всей республике.

Напомним, что Владимир Путин принял решение идти на выборы президента РФ в качестве самовыдвиженца. Согласно закону, ему необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата.