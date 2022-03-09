Региональный центр по импортозамещению будет создан в Карелии

Новый центр создается на базе Корпорации развития Карелии, сообщили в Минэкономразвития республики.

Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия сообщает о содействии местным компаниям, которым предстоит работать в условиях санкций. Для этого на базе АО «Корпорации развития Республики Карелия» создается Центр импортозамещения.

«В связи с изменением экономической ситуации в республике, вызванной внешними санкциями, возникла необходимость создания регионального центра импортозамещения. Текущая ситуация требует комплексных мер поддержки для бизнеса, поэтому необходимо максимально использовать все механизмы. В настоящее время у нас есть уже большой опыт работы в сложной ситуации, связанной с распространением коронавируса, и мы справились. В своей дальнейшей работе будем двигаться по направлению производства из собственного сырья — материалов, комплектующих и оборудования, а также работать по переориентированию экспортеров на новые зарубежные рынки, — рассказал Министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Новый Центр будет стимулировать процесс замещения импортных товаров и технологий на отечественные. Для этого необходимо будет создать кооперационные цепочки, объединяя предприятия, нуждающиеся в замене импортной продукции, с компаниями, способными предложить российские аналоги. Для этого изучаются уже существующие успешные практики импортозамещения.

Ранее Минэкономразвития Карелии провело опрос предприятий региона о потребностях в ключевых импортных товарах.