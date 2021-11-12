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Регионам выделили 10 миллиардов рублей на ремонт оборудования для лечения ковида

Новости. Общество
20:30, 21 Декабря 2021
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

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Кроме того, правительство направило 50 миллиардов рублей на поддержку медиков, борющихся с коронавирусом.

Правительство России выделит 10 миллиардов рублей на ремонт и замену медицинского оборудования, используемого при лечении больных с коронавирусом. Об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого цитирует ТАСС.

«Мы приняли решение выделить регионам нашей страны 10 млрд рублей на ремонт и замену оборудования, которое используется при лечении заболевших ковидом, их получат 54 российских субъекта и смогут направить также на закупку расходных материалов для больниц, средств индивидуальной защиты для персонала», — сказал Мишустин.

Кроме того, Правительство РФ направило более 50 миллиардов рублей на специальные выплаты за ноябрь — январь медикам и соцработникам, которые помогают больным с ковидом.

«Сегодня около 300 тысяч медицинских работников помогают заболевшим ковидом. Мы и дальше будем оказывать им поддержку, в том числе предоставляя специальные социальные выплаты, — сказал Мишустин, отметив, что выплаты были введены для персонала, который работает с пациентами с ковидом. — Чтобы они [сотрудники] вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, правительство направило свыше 50 миллиардов рублей».

Премьер уточнил, что эти деньги не учитывают инициированную главой государства удвоенную выплату за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. «Финансирование мы также предоставим», — сказал Мишустин, попросив вице-премьера Татьяну Голикову оценить объем необходимых ассигнований, чтобы обеспечить двойные выплаты.

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