Регоператоры по обращению с ТКО будут отвечать за чистоту контейнерных площадок

На региональных операторов хотят возложить ответственность по вывозу всех отходов с контейнерных площадок.

Состояние контейнерных площадок в ближайшем времени может стать заботой только регоператоров по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Законодательно закрепить за ними обязанность по вывозу всего мусора, попадающего на площадку, предложили в Совете Федерации, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

Как отметил парламентарий, комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провел мониторинг реализации комплексной системы обращения с ТКО. Жители многих регионов недовольны тем, как проходит мусорная реформа, успешность которой часто оценивают по виду контейнерных площадок.

«Если площадки постоянно завалены мусором, то жалобы людей понятны и обоснованы. Но сейчас на контейнерных площадках нередко размещаются не только ТКО, но и строительный мусор, старая мебель, шины, ветки, трава. Такой мусор остается вне сферы ответственности регоператора – ООО «КЭО» в Карелии. Но реализуя принцип «одна контейнерная площадка – один ответственный», можно изменить ситуацию. Мы предлагаем закрепить за региональным оператором обязанность по вывозу с контейнерной площадки всех имеющихся отходов с последующим выставлением счетов за вывоз отходов, не предусмотренных соглашением об организации деятельности по обращению с ТКО», - рассказал Игорь Зубарев.

Кроме того, в регионах планируют восполнить дефицит контейнерных площадок. По данным ППК «РЭО» сейчас их насчитывается порядка 900 тысяч, а потребность - 1,5 млн. В Карелии оборудованы более 4600 площадок, установлены 11,5 тысяч с лишним контейнеров.

В Совфеде обратили внимание и на необходимость строительства инфраструктуры по обращению с отходами. Возведение новых объектов осуществляется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО», в соответствии с которым до 2030 года нужно обеспечить сортировку отходов в объеме 100% и сокращение захоронения ТКО на полигонах в 2 раза. Но не все регионы справляются с данной задачей.

«На территории Карелии предусмотрено создание мусороперегрузочной площадки в Питкяранском районе, мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Сегежском районе и комплекса по переработке отходов «КПО Юг» в Прионежском районе. Все объекты должны быть введены в эксплуатацию уже в этом году. Рассчитываем, что сроки строительства будут соблюдены», - сказал сенатор.