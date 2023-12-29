Рядом с границей России прекратила существование непризнанная республика

Мирные жители выехали из нее ещё осенью при посредничестве российских миротворцев.

Как сообщает РИА Новости, первого января 2024 года истек срок, отведенный на роспуск всех государственных учреждений непризнанной Нагорно-Карабахской республики и существование самой НГР. Соответствующий указ так называемого лидера Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна был обнародован 28 сентября 2023 года.

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года — и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорилось в указе. Населению Нагорного Карабаха было предложено ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном для принятия самостоятельного решения о возможности дальнейшего пребывания в Нагорном Карабахе.

Шахраманян тогда заявил, что принял такое решение в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией после возобновления боевых действий 19 сентября, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности народа Карабаха. Он также сослался на договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана, об обеспечении свободного, добровольного и беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, по Лачинскому коридору, связывающему Карабах с Арменией. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей — фактически все армянское население региона.

В конце декабря 2023 года Шахраманян дезавуировал свое решение, заявив, что в правовом поле Нагорного Карабаха нет документа, предусматривающего роспуск его государственных институтов. Это вызвало негативную реакцию армянских властей, которые считают, что функционирование в республике госинститутов Карабаха будет угрожать безопасности Армении.