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Рядом с границей России прекратила существование непризнанная республика

Новости. Общество
12:31, 03 Января 2024
фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Мирные жители выехали из нее ещё осенью при посредничестве российских миротворцев.

Как сообщает РИА Новости, первого января 2024 года истек срок, отведенный на роспуск всех государственных учреждений непризнанной Нагорно-Карабахской республики и существование самой НГР. Соответствующий указ так называемого лидера Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна был обнародован 28 сентября 2023 года.

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, до 1 января 2024 года — и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорилось в указе. Населению Нагорного Карабаха было предложено ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном для принятия самостоятельного решения о возможности дальнейшего пребывания в Нагорном Карабахе.

Шахраманян тогда заявил, что принял такое решение в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией после возобновления боевых действий 19 сентября, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности народа Карабаха. Он также сослался на договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджана, об обеспечении свободного, добровольного и беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, по Лачинскому коридору, связывающему Карабах с Арменией. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей — фактически все армянское население региона.

В конце декабря 2023 года Шахраманян дезавуировал свое решение, заявив, что в правовом поле Нагорного Карабаха нет документа, предусматривающего роспуск его государственных институтов. Это вызвало негативную реакцию армянских властей, которые считают, что функционирование в республике госинститутов Карабаха будет угрожать безопасности Армении.

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