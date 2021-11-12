Росгвардейцы Карелии совершили более 300 выездов по тревоге за прошедшую неделю

Вневедомственная охрана Росгвардии пресекла 8 попыток кражи, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия с 5 по 11 ноября совершили 327 выездов по сообщениям и поступлению сигналов тревоги с охраняемых объектов и квартир — в 8 случаях были пресечены попытки кражи имущества организаций.

Росгвардейцы задержали 9 нарушителей за административные правонарушения и двоих — по подозрению в совершении преступления.

Ранее молодой любитель сыра и мясных деликатесов попался на краже в Петрозаводске.