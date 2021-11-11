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Молодой любитель сыра и мясных деликатесов попался на краже в Петрозаводске

Новости. Общество
11:22, 11 Ноября 2021
фото: © управление Росгвардии Карелии

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Сотрудники Росгвардии задержали жителей Карелии, подозреваемых в краже и порче имущества, сообщили в пресс-службе ведомства.

Днем 10 ноября группа задержания Костомукшского отдела вневедомственной охраны направилась в охраняемый магазин по сработке тревожной сигнализации. На месте росгвардейцы обнаружили спящего в тамбуре пьяного мужчину. Выяснилось, что 46-летний нарушитель разбил стекло в магазине. Мужчину передали наряду полиции.

А сегодня ночью в Петрозаводске росгвардейцы прибыли по вызову в один из круглосуточных гипермаркетов. Там они задержали 28-летнего петрозаводчанина, пытавшегося пройти мимо кассы с шестью упаковками сыра и мясных деликатесов. Нарушитель также был доставлен в полицию.

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Комментарии

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2021-11-11 13:38:26
А вот в соседей финляндии с таким же климатом тоже есть любители сыра.
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