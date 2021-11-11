Молодой любитель сыра и мясных деликатесов попался на краже в Петрозаводске

Сотрудники Росгвардии задержали жителей Карелии, подозреваемых в краже и порче имущества, сообщили в пресс-службе ведомства.

Днем 10 ноября группа задержания Костомукшского отдела вневедомственной охраны направилась в охраняемый магазин по сработке тревожной сигнализации. На месте росгвардейцы обнаружили спящего в тамбуре пьяного мужчину. Выяснилось, что 46-летний нарушитель разбил стекло в магазине. Мужчину передали наряду полиции.

А сегодня ночью в Петрозаводске росгвардейцы прибыли по вызову в один из круглосуточных гипермаркетов. Там они задержали 28-летнего петрозаводчанина, пытавшегося пройти мимо кассы с шестью упаковками сыра и мясных деликатесов. Нарушитель также был доставлен в полицию.