Росгвардейцы Карелии уничтожили 36 боеприпасов

За прошлый год военные инженеры Росгвардии уничтожили на месте и по решению суда 36 штатных боеприпасов.

За прошлый год инженерно-техническое отделение Росгвардии Карелии приняло участие в 121 специальном мероприятии: сотрудники осматривали вещества и предметы, схожие с порохом и боеприпасами, выезжали на места происшествий при обнаружении предметов, веществ, механизмов, схожих с взрывоопасными, осмотривали здания и прилегающие территории на предмет наличия взрывчатых веществ и взрывных устройств накануне проведения различных культурно-массовых, спортивных и праздничных мероприятий.

Так, на месте и по решению суда было уничтожено 36 штатных боеприпасов, сообщиливпресс-службе Росгвардии Карелии.

Благодаря высокому профессионализму военных инженеров, их самоотверженным и умелым действиям сохранены жизни тысяч мирных жителей.

Бойцы ОМОН с честью выполняют опасные задания, включая захват и ликвидацию вооруженных преступников, оказывают силовую поддержку правоохранителям, обеспечивают правопорядок на массовых мероприятиях, выполняют служебно-боевые задачи в местах со сложной оперативной обстановкой, рассказали в пресс-службе Росгвардии.