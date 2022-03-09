Росгвардейцы Карелии за неделю остановили 15 попыток кражи

Управление Росгвардии по Республике Карелия представило статистику за минувшую неделю.

Сотрудники карельского отделения Росгвардии за минувшую неделю совершили 234 выезда по сообщениям и сигналам тревоги. На охраняемых объектах и квартирах росгвардейцы пресекли 15 попыток кражи.

На маршрутах патрулирования сотрудники Росгвардии задержали 16 человек за административные правонарушения. Кроме того, 2 человека были задержаны по подозрению в совершении преступления.

Ранее жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам 20 единиц оружия.