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Росгвардейцы Карелии за неделю остановили 15 попыток кражи

Новости. Общество
15:47, 13 Марта 2022
фото: © Управление Росгвардии по Республике Мордовия

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Управление Росгвардии по Республике Карелия представило статистику за минувшую неделю.

Сотрудники карельского отделения Росгвардии за минувшую неделю совершили 234 выезда по сообщениям и сигналам тревоги. На охраняемых объектах и квартирах росгвардейцы пресекли 15 попыток кражи.

На маршрутах патрулирования сотрудники Росгвардии задержали 16 человек за административные правонарушения. Кроме того, 2 человека были задержаны по подозрению в совершении преступления.

Ранее жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам 20 единиц оружия.

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