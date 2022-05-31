Росгвардейцы в Карелии задержали любителя бесплатного алкоголя и агрессивного покупателя

Помощь сотрудников вневедомственной охраны понадобилась представителям сетевых магазинов в Сортавале и Суоярви.

На днях в сетевых магазинах Сортавалы и Суоярви сработали кнопки тревожной сигнализации. На место происшествия прибыли наряды районных отделов вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в ведомстве.

По словам сотрудников магазина, в Сортавале неизвестный им гражданин вынес за пределы кассы неоплаченные товары – две бутылки алкоголя. Сумма ущерба составила 2000 рублей. Задержан 25-летний житель Лахденпохского района. А в Суоярви работники торгового заведения сообщили, что один из покупателей вел себя агрессивно, нецензурно выражался, мешал работе магазина. Задержанным оказался 38-летний местный житель.

Росгвардейцы передали нарушителей полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, росгвардейцы в Карелии задержали мужчину, бившего в магазине бутылки с алкоголем.