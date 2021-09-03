Росгвардейцы задержали магазинных воришек

Сотрудники Росгвардии пресекли попытки хищения в Петрозаводске и районах республики.

В выходные дни тревожная сигнализация сработала в гипермаркетах столицы Карелии шесть раз, сообщают в Росгвардии.

За хищение товаров были задержаны пять мужчин и одна женщина. Ее и еще одного злоумышленника заинтересовали продукты питания. В двух случаях в числе предметов хищения оказались элементы питания. Один из нарушителей ничего не похитил, но находился в торговом зале в пьяном виде и мешал покупателям и продавцам. А еще один гражданин пытался пронести мимо кассового узла спиртное.



В Кеми пострадали два охраняемых сетевых магазина — сотрудники Росгвардии задержали женщину 1982 года рождения и 18-летнего юношу. Аналогичные происшествия зарегистрированы в Медвежьегорске и Сегеже.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи, помогавшую его отцу.