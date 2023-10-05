Роскосмос наградил учителя из Карелии Алексея Боккина

Алексея Боккина, финалиста всероссийского конкурса «Учитель года России – 2023», отметили в специальной номинации.

В гимназии им. Е. М. Примакова прошла торжественная церемония награждения финалистов всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023», победивших в номинациях от партнеров мероприятия.



Алексей Боккин, учитель физики из Костомукши, был отмечен в специальной номинации «Через знания в космос» от «Роскосмоса», сообщили в Минобразования и спорта Карелии.





Конкурсанты получили массу призов: от денежных до суперсовременных, вроде NFT. Институт развития интернета назвал победителями всех участников конкурса — а их было 90 человек — и вручил каждому доступ к платформе Start на 1 год.



Напомним, Алексей Боккин прошел в первый тур финального этапа конкурса с тремя испытаниями: «Педагогический диктант», «Разговор со школьниками» и «Урок». Но не вошел в число 15 лауреатов конкурса, которые продолжат борьбу во втором туре.



Церемония награждения победителя и призеров состоялась в рамках Большой учительской недели в Государственном Кремлевском дворце в четверг, 5 октября.