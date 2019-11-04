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Новости. Общество
14:30, 04 Ноября 2019
фото: © Виктор Драчев/ТАСС

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладостей: от каких лакомств следует отказаться

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Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать кондитерские изделия и каких консервантов следует опасаться при выборе сладостей.

В рекомендациях ведомства отмечается, что при выборе тортов и пирожных предпочтение следует отдавать продукции, которая изготовлена на местных фабриках. Эти кондитерские изделия будут свежее импортных, которые долго транспортируются.

Кроме того, ради продления срока годности в такие сладости нередко добавляют консерванты.

Например, не стоит покупать продукцию, в составе которой указаны растительные сливки, загустители, эмульгаторы и меланж. Это означает замену натуральных компонентов на искусственные, которые могут быть вредны для здоровья.

Читать этикетку в ведомстве советуют и для того, чтобы понять условия хранения товара. Например, торты и пирожные следует хранить при температуре от +2 до +6 градусов до 72 часов в случае отсутствия кремов. При наличии взбитых сливок сроки сокращаются до шести часов.

"Мучные изделия не должны быть слишком хрупкими и рассыпаться при первой же возможности. Если в упаковке слишком много ломаных пряников и печений, то следует отказаться от покупки такой продукции", — указали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты посоветовали россиянам покупать сладости только в стационарных предприятиях, где созданы условия для хранения такой продукции (холодильники, залы с кондиционированием воздуха).

Ранее Роспотребнадзор советовал не покупать домашние продукты. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-11-04 16:38:30
Всё время что-то жуёте или выпиваете, больше неоткуда получать стабильные эмоции и пищу для души.
бюджет
2019-11-04 15:19:53
Да вся она: и импортная для России, и российская для россиян основана на пальме. Норвеги даже форель на разных кормах выращивают: для стран 3-го мира, куда относится Россия, и для нормальных стран.
Гость
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