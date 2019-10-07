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Новости. Общество
20:40, 07 Октября 2019
фото: petrozavodsk-mo.ru

Роспотребнадзор посоветовал не покупать домашние продукты

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Роспотребнадзор рекомендует гражданам не покупать продукты в несанкционированных точках продаж или требовать документы на продукцию и медкнижку.

Продукт, произведенный и упакованный в домашних условиях, может быть опасен по многим причинам, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.

К ним относятся нарушение рецептуры выработки продуктов и правил проведения дезинфекции.

Также при приготовлении продуктов дома в них могут попасть посторонние предметы или ингредиенты. На заводах же, как правило, закрытый цикл производства. Кроме того, зачастую уже на этапе создания продукт, изготовляемый дома, может быть заражен возбудителями дизентерии, сальмонеллеза или ботулизма, предупреждает ведомство.

Также опасность может представлять и несоблюдение норм упаковки. Производственная упаковка, в отличие от "домашней", гарантирует безопасную транспортировку и хранение. Кроме того, когда продукты произведены в частном секторе, назначение упаковки часто может не соответствовать продукту.

Еще одна серьезная причина, по которой не стоит приобретать "домашние" продукты, – частое отсутствие у продавцов документов на продукцию, разрешения на торговлю и личной медкнижки.

Роспотребнадзор напоминает, что, приобретая продукты с рук, потребитель вправе запросить ветеринарный сопроводительный документ и декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза.

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