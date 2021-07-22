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Роспотребнадзор обнаружил еще два грязных пляжа в Карелии

Новости. Общество
15:17, 27 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Специалисты управления Роспотребнадзора по Карелии проверили места отдыха на озерах Лососиное и Сямозеро.

По сообщению ведомства, по результатам проведенного в июле мониторинга установлено, что пробы почвы, взятые на берегу озера Лососиное и на «Большом пляже» на Сямозеро (в 4 км от Эссойлы) не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Информация о качестве почвы в местах отдыха у воды доведена до сведения администраций Прионежского и Пряжинского районов для рассмотрения и принятия мер.

Ранее бактерии, похожие на кишечную палочку, обнаружили в воде на пляжах Петрозаводска.

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Комментарии

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Изя
2021-07-27 15:55:05
А дальше то что . Найти дело не хитрое из в года в год . В чём польза от такой работы налогоплатильщикам ? :)
Гость
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