Роспотребнадзор обнаружил еще два грязных пляжа в Карелии

Специалисты управления Роспотребнадзора по Карелии проверили места отдыха на озерах Лососиное и Сямозеро.

По сообщению ведомства, по результатам проведенного в июле мониторинга установлено, что пробы почвы, взятые на берегу озера Лососиное и на «Большом пляже» на Сямозеро (в 4 км от Эссойлы) не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

Информация о качестве почвы в местах отдыха у воды доведена до сведения администраций Прионежского и Пряжинского районов для рассмотрения и принятия мер.

Ранее бактерии, похожие на кишечную палочку, обнаружили в воде на пляжах Петрозаводска.