Бактерии, похожие на кишечную палочку, обнаружили в воде на пляжах Петрозаводска

Излюбленные места отдыха петрозаводчан вновь не прошли проверки Роспотребнадзора.

В июне специалисты Управления Роспотребнадзора по Карелии провели санитарно-гигиенический мониторинг качества воды и почвы в зонах рекреации в Петрозаводске. Пробы были отобраны из Онежского озера на улице Московской и в месте Пески, реки Лососинка на набережной Гюллинга, сообщили в ведомстве.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что пробы воды в данных местах отдыха не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям: по величине общих и термотолерантных колиформных бактерий, похожих на кишечную палочку.

Ранее Карелия попала в топ-3 регионов России с грязной питьевой водой.