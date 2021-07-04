Карелия попала в топ-3 регионов России с грязной питьевой водой

Роспотребнадзор назвал Карелию в числе трех регионов России с некачественной питьевой водой.

В трех российских регионах в 2020 году отмечается неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2020 году». Об этом пишет РИА Новости.

Так, в Республике Дагестан 96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, в Карелии этот показатель составляет 83,01%, а в Чечне — 82,9%. Основная причина несоответствия — отсутствие зон санитарной охраны.

Напомним, 240 миллионов кубометров сточных вод ежегодно сбрасываются в водоемы Карелии. Из них 60% недостаточно очищены, а 20% стоков попадают в реки и озера вовсе без очистки. В Медвежьегорске, Кварцитном, Пиндушах сточные воды сбрасываются в Онего напрямую, из Повенца и Пудожа они попадают в озеро через реки Повенчанка и Водла. На Ладожском озере в очистных сооружениях остро нуждаются 8 населенных пунктов. Даже в Сортавале часть сточных вод сбрасывается в Ладожское озеро без предварительной очистки.

Как ранее отмечал сенатор Игорь Зубарев, для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры — КОСам — муниципалитетам были выделены субсидии из республиканского бюджета на разработку проектной документации.

«Это очень своевременное решение. Но Карелии, где требуется как глобальная реконструкция канализационных очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных вод в Онежское и Ладожское озера, так и строительство новых КОСов, нужно активнее пользоваться возможностями, о которых рассказал президент во время последней прямой линии. Государство готово финансировать модернизацию инфраструктуры. Как отметил президент в ходе прямой линии для этого властям регионов необходимо своевременно готовить проекты и защищать их перед правительством», — сказал Игорь Зубарев.