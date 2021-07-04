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Карелия попала в топ-3 регионов России с грязной питьевой водой

Новости. Общество
13:25, 05 Июля 2021
фото: © Столица на Онего

Роспотребнадзор назвал Карелию в числе трех регионов России с некачественной питьевой водой.

В трех российских регионах в 2020 году отмечается неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения, следует из доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2020 году». Об этом пишет РИА Новости.

Так, в Республике Дагестан 96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям, в Карелии этот показатель составляет 83,01%, а в Чечне — 82,9%. Основная причина несоответствия — отсутствие зон санитарной охраны.

Напомним, 240 миллионов кубометров сточных вод ежегодно сбрасываются в водоемы Карелии. Из них 60% недостаточно очищены, а 20% стоков попадают в реки и озера вовсе без очистки. В Медвежьегорске, Кварцитном, Пиндушах сточные воды сбрасываются в Онего напрямую, из Повенца и Пудожа они попадают в озеро через реки Повенчанка и Водла. На Ладожском озере в очистных сооружениях остро нуждаются 8 населенных пунктов. Даже в Сортавале часть сточных вод сбрасывается в Ладожское озеро без предварительной очистки.

Как ранее отмечал сенатор Игорь Зубарев, для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры — КОСам — муниципалитетам были выделены субсидии из республиканского бюджета на разработку проектной документации.

«Это очень своевременное решение. Но Карелии, где требуется как глобальная реконструкция канализационных очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных вод в Онежское и Ладожское озера, так и строительство новых КОСов, нужно активнее пользоваться возможностями, о которых рассказал президент во время последней прямой линии. Государство готово финансировать модернизацию инфраструктуры. Как отметил президент в ходе прямой линии для этого властям регионов необходимо своевременно готовить проекты и защищать их перед правительством», — сказал Игорь Зубарев.

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Комментарии

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баян
2021-07-05 14:33:43
При каждом мэри одно и тоже? Когда уже будет порядок в нашейКарелии достали уже?
Сергей
2021-07-05 13:57:05
Потому что жулье одно кругом и бездельники-кумовья .
однозначно
2021-07-05 14:07:52
Сергей, ты не представляешь сколько кумов, братов, сватов и прочих тёщ в кнц на Пушкинской и Невского :)
Сергей
2021-07-05 14:30:49
однозначно, представляю , значительно меньше .
Off
2021-07-05 14:19:08
однозначно, социопатишка... Дело не в них .. дело в вас . Ты же здесь власть. :)
однозначно
2021-07-05 13:52:47
Редакция сегодня увлеклась предвыборной агитацией за всё хорошее против всего плохого
User
2021-07-05 13:44:13
В краю тысячи озер вода хуже, чем в горных аулах Чечни. Это какой-то позор!
кир
2021-07-05 14:34:44
User, сторож, чего свалил из Карелии? Он ничего из себя не представляет, - сказал кот. Даже квартиру не смог купить. Мама купила. А к финикам слабо?
David.
2021-07-05 13:39:49
Жить у воды и пить тухлятину. Зачёт!
кир
2021-07-05 13:35:51
У нас вода природно ржавая, - сказал кот-гидролог.
Goxa
2021-07-05 13:34:41
Карелия — край тысячи озёр...
Mike
2021-07-05 13:29:09
Позорище для озерного края! И опять не с кого спросить? Чиновники только зарплату научились получать и повышать себе, а работать не умеют!
Гость
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