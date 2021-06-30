Игорь Зубарев: Президент предложил регионам инструменты, помогающие модернизировать инфраструктуру

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев прокомментировал итоги прямой линии президента России.

Проблемы, связанные, например, с ветхим состоянием систем водоснабжения и водоотведения, сегодня можно решать на счет федеральных средств. Государство готово финансировать модернизацию инфраструктуры. Как отметил президент сегодня, 30 июня, в ходе прямой линии, для этого властям регионов необходимо своевременно готовить проекты и защищать их перед правительством. Регионам необходимо серьезнее относится к подготовке документации, чтобы не упустить возможностей, предоставляемых федеральным центром, считает сенатор Игорь Зубарев.

«Президент в очередной раз предложил регионам инструменты, которые помогают в модернизации инфраструктуры. Суммы, заложенные в бюджете на решение проблем жилищно-коммунального хозяйства, колоссальные. Так, на саму систему ЖКХ предусмотрено 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния, через ДОМ.РФ — еще 150 млрд рублей в виде инфраструктурных облигаций. На инфраструктурные кредиты регионам выделяется 500 млрд. Если власти в регионах грамотно подготовят документы, то проекты будут реализованы в ближайшее время», — отметил парламентарий.

Сенатор напомнил, что 240 миллионов кубометров сточных вод ежегодно сбрасываются в водоемы Карелии. Из них 60% недостаточно очищены, а 20% стоков попадают в реки и озера вовсе без очистки. В Медвежьегорске, Кварцитном, Пиндушах сточные воды сбрасываются в Онего напрямую, из Повенца и Пудожа они попадают в озеро через реки Повенчанка и Водла. На Ладожском озере в очистных сооружениях остро нуждаются 8 населенных пунктов. Даже в Сортавале часть сточных вод сбрасывается в Ладожское озеро без предварительной очистки.

«Для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры — КОСам — муниципалитетам были выделены субсидии из республиканского бюджета на разработку проектной документации. Это очень своевременное решение. Но Карелии, где требуется как глобальная реконструкция канализационных очистных сооружений, осуществляющих сброс сточных вод в Онежское и Ладожское озера, так и строительство новых КОСов, нужно активнее пользоваться возможностями, о которых сегодня рассказал президент», — считает Игорь Зубарев.

По словам сенатора, во время прямой линии главы государства были подняты актуальные для каждого региона, для каждой семьи вопросы. Среди них — проблемы социальной сферы, газификации, экологии, экономики. Одной из главных тем разговора, которой президент уделил особое внимание, стал коронавирус.

«Владимир Владимирович понимает, насколько непросто россиянам приходится в пандемию. Очень важно, что меры соцподдержки для нуждающихся и семей с детьми будут сохранены, что на поддержку могут рассчитывать представители бизнеса. Мы обязательно победим коронавирус. Но без помощи государства сегодня многим не обойтись», — отметил парламентарий.

Владимир Путин в среду, 30 июня, в 18-й раз отвечал на вопросы россиян. Прямая продолжалась 3 часа и 42 минуты. За это время президент ответил на 68 вопросов.