Роспотребнадзор в Карелии рекомендует носить маски работникам магазинов и кафе из-за ковида

Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало рекомендации по профилактике COVID-19 для организаций, работающих с большим количеством людей.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 организациям в сфере торговли, общественного питания, транспорта, бытовых услуг, салонов красоты, спорта, банковских и почтовых услуг, МФЦ, здравоохранения, социальной защиты рекомендуется вернуться к соблюдению мер профилактики. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Карелии.

Так, в организациях должны выявлять лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу и их своевременно отправлять на больничный. Необходимо возобновить использование защитных масок сотрудниками на рабочих местах. Важно также соблюдать режим дезинфекции.

«Кроме того, важно контролировать своевременное прохождение работниками ревакцинации против новой коронавирусной инфекции. Рекомендуется прививаться от COVID-19 каждые полгода. Регулярная ревакцинация помогает поддерживать необходимый уровень иммунитета в коллективе», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, «утренние фильтры» в школах Карелии вновь станут обязательными из-за роста заболеваемости ковидом.