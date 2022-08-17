«Утренние фильтры» в школах Карелии вновь станут обязательными из-за роста заболеваемости ковидом

Роспотребнадзор опубликовал требования для школ в новом учебном году в связи с продолжающимся ростом числа выявленных случаев коронавирусной инфекции.

Необходимые противоэпидемические требования, а также "утренние фильтры" для учащихся остаются обязательными в школах республики в новом учебном году. Об этом в минувшую среду, 18 августа, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Так, ведомство требует от школ обеспечить проведение генеральной уборки перед открытием школ, организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной термометрией, чтобы не допустить в учреждения детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний.

Также в образовательных организациях должен быть усилен дезинфекционный режим, который включает уборки с использованием дезинфекционных средств, наличие антисептиков для обработки рук и использование приборов для обеззараживания воздуха.

Кроме того, в школах обязаны создать условия для соблюдения правил личной гигиены. Учреждения должны закупить мыло и одноразовые полотенца, туалетную бумагу.

Работники пищеблоков по-прежнему будут носить маски и перчатки.

В Роспотребнадзоре напомнили, что рост заболеваемости COVID-19 в Карелии продолжается четвертую неделю. За последние семь дней зарегистрировано 706 случаев заболевания коронавирусом.

В разбивке по возрастным группам рост заболеваемости отмечается по всем возрастам, но более интенсивно выражен в возрастных группах 18-39 лет (на 46%), 40-65 лет (на 53%), среди детей превышение в основном за счет детей от 0 до 2 лет (на 96%) по сравнению с предыдущей неделей.

Несмотря на рост заболеваемости, случаи COVID-19 протекают преимущественно в форме, не требующей госпитализации: в виде острых респираторных инфекций (99%) и бессимптомных форм (0,3%).

Ранее сообщалось, Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса.