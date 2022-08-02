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Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса

Новости. Общество
09:02, 17 Августа 2022
фото: © Игорь Иванко / АГН «Москва»

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В Карелии за прошедшую неделю зарегистрировано 706 случаев заболеваний ковидом.

В телеграм-канале Минздрава Карелии сообщается, какие теперь симптомы у ковида?

По информации ведомства, заражение новыми штаммами теперь сопровождается не потерей обоняния, а непосредственно повышением температуры до 38-38,5 градусов, которая иногда может доходить и до 40 градусов.

Позднее появляются ломота в мышцах и неприятные ощущения в области поясницы.

Самый характерный симптом - боль в глазах и голове. Иногда люди обращаются к медикам только с ними, жалуясь на светобоязнь, а также на то, что им больно или тяжело шевелить глазами.

А вот кашля, проблем с обонянием, насморка в первые дни после заражения уже практически не бывает.

Ранее глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков сообщил о приближении очередной волны коронавируса. В Карелию идет один из подвидов Омикрона B.A.5 — «ниндзя», который коварен и опасен из-за эффекта отложенной смертности. 

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