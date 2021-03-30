Россельхознадзор в Карелии арестовал сомнительную рыбу

Жительница Кеми торговала рыбой неизвестного происхождения, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Инспекторы Управления приняли участие в рейде с другими контролирующими органами в Кеми. В несанкционированной торговой точке, расположенной на одной из улиц, была обнаружена в продаже свежемороженая рыба, принадлежащая местной жительнице.

Как выяснилось, 25,7 кг наваги, форели, трески, пикши и другой рыбы продавались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное состояние продукции. На товаре не было маркировки, содержащей сведения о дате вылова, производителе, сроках годности и условиях хранения.

В результате на всю рыбу был наложен арест.

Продававшую сомнительную рыбу жительницу Карелии ждет штраф.

Ранее предприниматель Петрозаводска продал щуку без этикетки и получил штраф.