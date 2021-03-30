Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Эксперт рассказал, как снизить уровень взяточничества в России 1
30.03.2021 20:40
Найден способ вырастить потерянные зубы 1
30.03.2021 21:30
Арестован обвиняемый в заказном убийстве в Петрозаводске 3
Сегодня 07:25
Год назад Карелию отправили на карантин 10
30.03.2021 15:58
В Петрозаводске открываются дополнительные горячие линии по зачислению детей в первые классы 2
30.03.2021 15:43
Нарколог назвал простой способ определения алкоголизма 7
30.03.2021 19:40
Запись с камеры наблюдения помогла раскрыть недостачу в магазине Петрозаводска 2
30.03.2021 17:40
Вселенский потоп: мэрия Петрозаводска обнародовала список затопленных улиц города 42
Сегодня 06:40

Россельхознадзор в Карелии арестовал сомнительную рыбу

Новости. Общество
13:34, 31 Марта 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
Загрузка...

Жительница Кеми торговала рыбой неизвестного происхождения, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

Инспекторы Управления приняли участие в рейде с другими контролирующими органами в Кеми. В несанкционированной торговой точке, расположенной на одной из улиц, была обнаружена в продаже свежемороженая рыба, принадлежащая местной жительнице.  

Как выяснилось, 25,7 кг наваги, форели, трески, пикши и другой рыбы продавались без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное состояние продукции. На товаре не было маркировки, содержащей сведения о дате вылова, производителе, сроках годности и условиях хранения.

В результате на всю рыбу был наложен арест.

Продававшую сомнительную рыбу жительницу Карелии ждет штраф.

Ранее предприниматель Петрозаводска продал щуку без этикетки и получил штраф.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач
25.03.2021, 09:15
Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях
28.03.2021, 21:40
Меня захомутать? Киркоров высказался о романе с Бузовой
30.03.2021, 01:16
В Петрозаводске суд оправдал фигурантов дела о гибели детей на Сямозере: оглашение приговора заняло 11 часов
25.03.2021, 09:10
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях
25.03.2021, 11:10
АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Аналитика

29.03.2021 14:45
Обществоведение
Открылся центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Это – не Крымский мост, но для нашего села он важен!" 1
29.03.2021 14:15
"Мы уже давно ждем многофункциональный ФОК" 7
28.03.2021 14:30
Ладога и Онего нуждаются в защите
28.03.2021 12:25
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 10
26.03.2021 11:20
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:35
Без политики
Дачный сезон: как сберечь здоровье в битве за урожай
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
"Мы против идеи строительства мусорного полигона в Сегежском районе!" 1
Сегодня 11:30
Год карантинного абсурда 9
30.03.2021 15:50
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»