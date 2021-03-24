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Предприниматель Петрозаводска продал щуку без этикетки и получил штраф

Новости. Общество
11:01, 25 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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За торговлю рыбой без маркировки предпринимателя Петрозаводска оштрафовали на круглую сумму, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В январе 2021 года в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия поступило обращение гражданина, направленное от МВД республики, в котором сообщалось о покупке в торговой точке рыбы без этикетки, маркировки, сведений об изготовителе и сроках годности.

Управлением было проведено административное расследование в отношении предпринимателя из Петрозаводска, который владеет указанным рыбным магазином.

В ходе расследования факт продажи рыбы (щуки охлажденной) без упаковки и маркировки подтвердился. На момент проведения расследования вся партия рыбы была уже реализована.

Предприниматель был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.

 

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Комментарии

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User
2021-03-25 11:48:09
Что за маразм? В гипермаркетах на лотках охлажденная рыба тоже лежит без маркировки, упаковки, бирки на ноге и прочей информации об условиях в которых она померла, но никто на это почему-то не возбуждается.
кир
2021-03-25 12:34:36
усер любит есть, а работать не хочет. Ещё идет против порядка управления. Это самая тяжёлая уголовная статья была в советское время. Зачем уехал, чудик? А теперь ноешь?
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