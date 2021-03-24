Предприниматель Петрозаводска продал щуку без этикетки и получил штраф

За торговлю рыбой без маркировки предпринимателя Петрозаводска оштрафовали на круглую сумму, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В январе 2021 года в Управление Россельхознадзора по Республике Карелия поступило обращение гражданина, направленное от МВД республики, в котором сообщалось о покупке в торговой точке рыбы без этикетки, маркировки, сведений об изготовителе и сроках годности.

Управлением было проведено административное расследование в отношении предпринимателя из Петрозаводска, который владеет указанным рыбным магазином.

В ходе расследования факт продажи рыбы (щуки охлажденной) без упаковки и маркировки подтвердился. На момент проведения расследования вся партия рыбы была уже реализована.

Предприниматель был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 20 тысяч рублей.