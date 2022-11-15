Россия не будет восстанавливать авиасообщение с популярной туристической страной

В МИД РФ заявили, что возобновление прямого авиасообщения не обсуждается.

Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Кипром сейчас не обсуждается. Об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«В настоящее время возобновление прямых авиарейсов с Республикой Кипр не стоит на повестке дня с учетом введенных Евросоюзом в отношении российских перевозчиков незаконных санкций, закрывших европейское небо для наших самолетов», — сказал он.

Пилипсон пояснил, что Кипр в полной мере соблюдает установленные ЕС ограничения, притом что кипрская сторона сама неоднократно заявляла о значительных убытках, которые терпит национальная экономика из-за обвала туристического потока из России. «Дополнительные комментарии, думаю, не требуются», — резюмировал директор департамента МИД.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Никосия неоднократно осуждала это решение и в итоге присоединилась к антироссийским санкциям ЕС, включая закрытие воздушного пространства для самолетов из РФ. После этого шага Россия включила Кипр в число недружественных стран.